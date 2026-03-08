A sua insaputa fidanzato le vende borse di lusso, lei lo scopre sui social

NAPOLI, 08 MAR - Siamo a Napoli e una 27enne cerca delle borse griffate. Sui social viene colpita dalla vetrina virtuale di un noto negozio vintage dove sono state messe in vendita delle borse firmate. La ragazza ne riconosce qualcuna, sono le sue. C'è subito un sospettato nella mente della giovane ed è il suo compagno. Lo contatta, gli dice di andare con lei al negozio ma lui si rifiuta. Ragazza, papà e fratello vanno nel negozio. Ad accoglierli il titolare che mostra loro le borse verosimilmente rubate lo scorso metà febbraio. Arrivano i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli per ricostruire la vicenda. Tra le ricevute di acquisto anche le fotocopie dei documenti di identità dei venditori. Per le 4 borse segnalate dalla donna c'è un solo documento: quello del fidanzato 28enne. La vendita gli ha fruttato circa 4mila euro. Dagli accertamenti dei carabinieri emerge anche che il 28enne - una volta contattato dalla fidanzata - avrebbe chiamato il titolare del negozio vintage chiedendogli di ritirare dalla vendita le borse in questione. Le borse sono state sequestrate, il titolare del negozio è estraneo ai fatti, il 28enne è stato denunciato.