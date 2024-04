A Stromboli i vertici di Rai Fiction incontreranno il sindaco

LIPARI, 11 APR - I vertici di Rai fiction incontreranno domenica prossima a Stromboli il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, per delineare le modalità per la "visione privata" della fiction sulla Protezione dal cui set il 25 maggio 2022 prese il via l'incendio della vegetazione dell'isola, mettendo anche a rischio l'incolumità degli abitanti. Saranno presenti la direttrice Maria Pia Ammirati e il vice Ivan Carlei. L'incontro segue quello tenuto dal sindaco con la popolazione, nel corso del quale la maggioranza degli strombolani si è espressa favorevolmente circa la proposta prospettata dalla Rai all'amministrazione comunale di proiettare il filmato "a porte chiuse" a Stromboli e solo per i suoi abitanti. Proiezione che - secondo la Rai, come riferito dal primo cittadino - ha l'intento di far decidere agli strombolani, una volta visto il prodotto finito, se sia il caso mandarlo in onda, con la convinzione che sia una buona promozione per l'isola. Il sindaco, sempre durante l'incontro con gli abitanti di Stromboli, aveva evidenziato che da parte della Rai c'è l'intenzione di predisporre un piano di comunicazione strutturato a vantaggio della visibilità e pubblicità di Stromboli.