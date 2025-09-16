Giornale di Brescia
A Siena card.Lojudice espone striscione 'Crediamo nella pace'

SIENA, 16 SET - Il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D'Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano- Chiusi-Pienza lo aveva annunciato nel suo messaggio al mondo della scuola: da oggi sul palazzo arcivescovile di Siena (e domani anche su quello di Montepulciano) è stato esposto uno striscione con la frase 'Noi crediamo nella pace!'. Il cardinale, si ricorda in una nota della curia senese, ha proposto "una missione possibile: quella di trasformare le vostre scuole, le vostre aule, ogni luogo comunitario, in presidi di pace in luoghi dove oltre alla giusta formazione umanistica e scientifica si possa diventare campioni del mondo di speranza": "Vi spiego come. Con un semplice allenamento quotidiano senza nessun effetto speciale: ogni giorno nelle vostre classi fermatevi 1 minuto, non di più, per esprimere un pensiero, una parola, un disegno sulla pace. Ed ancora esponete fuori dalle vostre aule la scritta: 'Noi crediamo nella pace!'. Ma non basta, mettetelo anche fuori dalla scuola. Tutti sapranno che in quell'edificio si sta lavorando per la pace. Io farò lo stesso a casa mia, a Siena e Montepulciano metterò la stessa scritta. Sono segni importanti per dire a tutte le nostre comunità che noi non molliamo e che proprio da voi giovani parte una nuova rivoluzione pacifica".

SIENA

