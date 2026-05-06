A Sempio contestate dai pm di Pavia anche alcune intercettazioni

MILANO, 06 MAG - Sarebbero state contestate anche delle intercettazioni dai pm di Pavia ad Andrea Sempio, che oggi nell'interrogatorio ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Conversazioni, pare inedite, che si aggiungerebbero ai tanti altri elementi d'accusa in gran parte già emersi e contestati dai pm nel faccia a faccia con l'indagato per omicidio volontario aggravato, come il Dna sulle unghie di Chiara Poggi, l'ormai nota impronta 33 sul muro delle scale che portano alla cantina, il caso del presunto falso alibi dello scontrino e le consulenze, tra cui anche quella dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo.