A scuola con un machete nello zaino, denunciato nel bolognese

BOLOGNA, 24 GEN - A Budrio, nel Bolognese, uno studente di 15 anni ieri mattina è andato a scuola con un machete nello zaino. A scoprire la lama è stata una professoressa dell'Itis Giordano Bruno che ha chiamato i carabinieri. Ne dà notizia il Resto del Carlino. Secondo quanto riportato dal quotidiano, i militari, raggiunto l'istituto, hanno identificato lo studente, un 15enne italiano, e lo hanno accompagnato in caserma. La lama è stata sequestrata. Il giovane, denunciato per porto di armi o oggetti atti a offendere, è stato affidato ai genitori. Il dirigente scolastico Giovanni Tosiani, come riportato nell'articolo, ha detto che "l'Istituto è sicuro: siamo intervenuti prontamente e non c'è stato caos".