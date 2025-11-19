A Sassari minaccia di far esplodere un palazzo, poi scappa

SASSARI, 19 NOV - Momenti di paura stamattina al centro storico di Sassari per un uomo, barricato in un appartamento in via Sant'Elisabetta, che minacciava di far saltare in aria la casa con bombole del gas. Gli agenti della Sezione Volanti e i vigili del fuoco sono riusciti a entrare nell'appartamento e a portare via due bombole del gas, ancora chiuse. L'uomo è riuscito a scappare ed è ora ricercato dalla polizia. Al momento non si conoscono i motivi del gesto.