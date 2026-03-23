A Sarajevo conferenza Nato sul partenariato militare strategico

SARAJEVO, 23 MAR - La Bosnia-Erzegovina ospita un'importante Conferenza Nato sul Partenariato Militare Strategico (Mspc 26), che quest'anno ha riunito oltre 380 partecipanti provenienti da più di 50 Paesi. L'appuntamento di Sarajevo è organizzato dalla Direzione per il Partenariato della Nato presso il Comando Supremo Alleato in Europa (Shape Pd), in collaborazione con il Ministero della Difesa della BiH e il Quartier Generale della Nato a Sarajevo. Tema specifico di quest'anno è il rafforzamento della resilienza alle diverse minacce alla sicurezza che esistono oggi nel mondo. Nei discorsi di apertura, il Capo di Stato Maggiore dello Shape, il generale tedesco Markus Laubenthal, e il contrammiraglio turco Yusuf Karagülle, hanno sottolineato che i partecipanti avranno anche l'opportunità di approfondire temi chiave, tra cui le tendenze in materia di sicurezza internazionale, gli approcci militari strategici alla resilienza attraverso la preparazione civile e lo sviluppo delle capacità di difesa. Il Capo di Stato Maggiore del Comandante Supremo delle Forze Alleate in Europa, Generale Markus Laubenthal, ha sottolineato nella sua dichiarazione ai media che la Bosnia-Erzegovina è un vero esempio del valore della collaborazione. "La nostra cooperazione si estende dal dialogo politico di alto livello alla cooperazione militare in tutti i settori, supportando lo sviluppo delle capacità e rafforzando l'interoperabilità tra le Forze Armate della Bosnia-Erzegovina e della Nato", ha affermato Laubenthal. La conferenza di Sarajevo avrà una durata di tre giorni.