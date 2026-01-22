A ruba gli occhiali 'Top Gun' di Macron, la casa madre è italiana

PARIGI, 22 GEN - E' bastato che li indossasse a Davos e gli occhiali stile "Top Gun", con le lenti blu, esibiti sul palco del Forum da Emmanuel Macron sono diventati un "must". Da Donald Trump, che ha fatto la battuta "l'ho visto ieri, con i suoi begli occhiali da sole... che gli è successo?", a tanti ammiratori del presidente francese che si sono precipitati nel negozio che vende i lussuosi occhiali dai riflessi blu per assicurarsene un paio. E infatti, da un paio di giorni, il modello presidenziale "Pacific S 01" è andato letteralmente a ruba da "Henry Jullien", antico commerciante di occhiali di Parigi, dal 2023 acquisito da un marchio italiano, "iVision Tech". Gli occhiali, che Macron ha indossato per la prima volta durante un discorso una settimana fa nella base militare di Istres, nel sud, sono un modello ispirato ai protagonisti di "Top Gun" o di "Terminator". Il presidente li indossa "per qualche tempo" per un piccolo problema vascolare ad un occhio. Molti li avevano identificati come Ray-Ban, ma in poche ore sono emersi come uno dei prodotti di punta di Henry Jullien, l'occhialeria con fabbrica nella regione dello Jura ma dal 2023 entrato a far parte dei marchi dell'italiana IVisions Eyewear della IVisions Tech. La ditta è stata costretta anche ad oscurare la sua "boutique on line", annunciata come temporaneamente "inaccessibile" dopo essere stata presa d'assalto. Stefano Fulchir, il numero 1 del marchio italiano, è stato intervistato dalla radio Rtl: "Fabbrichiamo in media un centinaio di modelli Pacific all'anno, ma vista l'attenzione che hanno destato, potremmo produrne fino a 1.000 quest'anno". Macron testimonial? "Il presidente non ha accettato che glieli regalassimo - ha assicurato Fulchir alla radio francese -, ha tenuto ad acquistarli regolarmente. E ha voluto un modello che fosse interamente fabbricato in Francia". Su Instagram, il marchio non ha però resistito alla clamorosa occasione di una promozione mondiale del suo prodotto e ha pubblicato una foto di Macron con gli occhiali blu a Davos. Il prezzo del modello Pacific è di 659 euro.