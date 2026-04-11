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Italia e Estero

A Roma un corteo a sostegno di Cuba, slogan contro Trump e Meloni

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ROMA, 11 APR - Diverse centinaia di persone sfilano oggi nella Capitale per la manifestazione nazionale a sostegno della popolazione cubana, colpita dalla crisi energetica e dall'embargo Usa. Il percorso del corteo - dal titolo 'Cuba non è una minaccia' - , che termina a piazzale Ostiense, attraversa via di San Gregorio e viale Aventino. Tra i manifestanti molte famiglie e anche striscioni contro il presidente Usa, Donald Trump, il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, e la premier Giorgia Meloni, oltre a bandiere dei movimenti di sinistra.

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