A Roma torna il concertone di Capodanno al Circo Massimo

ROMA, 15 DIC - "Tre concerti in uno" per la notte di Capodanno a Roma. Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai sono gli artisti che si alterneranno sul palco al Circo Massimo in attesa della mezzanotte, a partire dalle 21, il 31 dicembre. L'evento promosso da Roma Capitale con la collaborazione di Rds, come gli scorsi anni sarà gratuito e avrà la conduzione Francesca Romana D'Andrea e Filippo Ferraro. A chiudere il 'concertone', che vedrà il contributo della squadra italiana di taekwondo con uno "spettacolo di sport", sarà l'intrattenimento musicale di Dimensione suono Roma con un djset, fino a oltre l'una. Non è escluso, come fa sapere l'assessore ai Grandi Eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato, che sul palco possano salire anche giovani artisti della città, "stiamo facendo delle riflessioni", precisa. "Ci aspettiamo numeri importanti, è un appuntamento ormai dei romani e non solo che gli amanti di Roma amano e frequentano con dei numeri impressionati - sottolinea il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri - è un anno che si apre e che sarà un bello, di trasformazione della Capitale, una Roma sempre più attrattiva". "La logica che portiamo avanti è sempre la stessa: artisti che normalmente riempiono stadi, palazzetti a pagamento, dando l'opportunità a tutte e a tutti di poter vivere gratuitamente un grande momento di aggregazione. Non lo facciamo soltanto a Capodanno, lo facciamo tutto l'anno - aggiunge Onorato - è una città che noi vogliamo viva e alla portata veramente di tutti e tutte, a prescindere dalle condizioni economiche. Il Concertone ha un nesso importante anche sul turismo". Quanto proprio ai numeri, all'interno del Circo Massimo "il coinvolgimento può arrivare a 70mila persone", con pre filtraggio esterno, ma supera le "100mila" se si tiene conto del ricambio nel corso dell'evento, tra chi arriva soltanto per un artista, dopo il cenone, o per il djset.