A Roma pioggia record, nei primi giorni di gennaio come intero mese

ROMA, 05 GEN - Pioggia record a Roma in questo inizio d'anno. Considerando solamente i primi giorni del mese, "i dati pluviometrici già superano la media climatologica dell'intero mese di gennaio". E' quanto emerge dal report di Meteo Lazio. La pioggia battente ha interessato Roma e Lazio dalla sera del 3 gennaio con "una netta intensificazione da stamani su gran parte della città. Cumulate elevate sono state registrate anche nei settori orientali della regione Lazio, particolarmente rilevanti per volumi sul bacino dell'Aniene". Le precipitazioni cumulate giornaliere nelle stazioni della Rete Meteo Lazio e della rete Aegis a Roma dal 3 gennaio alle 17,30 di oggi, sono state in totale, ad esempio, di 99 millimetri a San Pietro, 116,3 millimetri a Bufalotta, 114,3 millimetri a Tor Carbone. "Il pluviogramma con le piogge cumulate orarie nella stazione di Roma Tor Carbone, solo oggi ha registrato più di 80 mm di pioggia. Dai dati a disposizione, si può concludere che le piogge cadute sulla città di Roma sono risultate estese a tutti i settori (seppur con un maggior coinvolgimento dei settori orientali), continue nel periodo di riferimento, con un picco di intensità tra la notte e la mattina di oggi".

