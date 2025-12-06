A Roma gruppi pro-Pal identificati lungo percorso dei tedofori

(v. "Milano Cortina: la fiamma viaggia per Roma... delle 12.32) ROMA, 06 DIC - Ha attraversato tutti i quadranti di Roma la staffetta dei tedofori che hanno condotto la fiamma olimpica dallo Stadio dei Marmi fino a Piazza del Popolo. Grazie all'attività di prevenzione, anche affidata alla Digos, nella zona del Ponte delle Scienze e del Gazometro sono stati intercettati circa 15 attivisti schierati a sostegno della causa palestinese, che, identificati, sono stati trovati in possesso di cartelli tematici, con ogni probabilità intenzionati ad attuare azioni di disturbo in occasione del transito del corteo dei tedofori. Un primo gruppo è stato intercettato nei pressi di Ponte delle Scienze a ridosso dell'arrivo dei tedofori presso la sede dell'Eni. Un secondo gruppo è stato invece fermato in via del Commercio in concomitanza con la ripartenza del convoglio. Tutti, dopo le verifiche di rito, sono stati allontanati dalla zona interessata dall'evento. In occasione del transito presso l'università La Sapienza, altri 10 pro-Pal, monitorati da personale della Questura, hanno sventolato bandiere della Palestina, mentre altrove tre persone - con cartelli in solidarietà del governo venezuelano - sono state identificate nei pressi dell'ambasciata americana, a sua volta tappa del corteo olimpico. Lungo un itinerario che ha incrociato vie e piazze cittadine, le forze dell'ordine hanno assicurato la tutela della maratona olimpica, che ha segnato la prima tappa del viaggio diretto a Cortina e che interesserà tutte le regioni d'Italia. L'itinerario romano della staffetta, complessivamente, è di circa 33 km, e raggiungerà domani Civitavecchia e l'area Ostiense.