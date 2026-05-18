A Roma corteo per Gaza e Flotilla, 'nemmeno un chiodo per guerra e genocidio'

ROMA, 18 MAG - A Roma corteo in solidarietà per Gaza e per la missione della Flotilla. Sono almeno mille i manifestanti che hanno risposto all'appello lanciato questa mattina, dopo l'ultimo intervento di Israele contro gli attivisti della Flotilla, dall'Usb e dalle altre sigle che sostengono la causa palestinese di riunirsi in piazza dei Cinquecento, nei pressi della stazione Termini. Il corteo punta a proseguire per via Cavour fino a raggiungere il quartiere Esquilino. "Nemmeno un chiodo per guerre e genocidio" recita lo striscione di testa, mentre sventolano le bandiere della Palestina, ma anche di Cuba, dell'Iran e della pace. "Boicotta Israele" lo slogan principale.