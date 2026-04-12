A Roma 'Cammina con Ale' per ricordare Alessandro Parini

ROMA, 12 APR - I viali di Villa Pamphilj hanno ospitato oggi a Roma la terza edizione di "Cammina con Ale", la camminata solidale dedicata alla memoria di Alessandro Parini, il giovane avvocato romano rimasto vittima il 7 aprile 2023 di un attentato terroristico a Tel Aviv. L'iniziativa - patrocinata dal ministero degli Esteri e dal Municipio XII - ha raccolto circa 500 iscritti, ai quali si sono aggiunte molte altre persone che hanno scelto di unirsi lungo il percorso. L'apertura è stata affidata a Enzo Parini, padre di Alessandro e presidente dell'Associazione a lui intitolata. Parini ha ricordato come la memoria del figlio continui a tradursi in un impegno concreto, capace di generare progetti e opportunità: "Attraverso l'Associazione, costituita per tenere vivi il suo ricordo, i suoi valori, le sue passioni, i suoi interessi, siamo riusciti ad avviare e realizzare alcuni importanti progetti. Altri sono in corso e altri ancora ne seguiranno nel corso dell'anno", ha detto rivolgendosi ai partecipanti. Tra le iniziative sostenute dall'Associazione figurano la missione umanitaria in Giordania, dedicata alla formazione di medici e operatori sanitari; il progetto per i bambini di strada di Recife, in Brasile; le borse di studio per studenti meritevoli; la donazione di apparecchi medicali al Policlinico Umberto I; il sostegno alle Mense popolari a Cuba; e la collaborazione con Save the Children per i Punti Luce, con attività educative digitali rivolte ai più giovani. Mentre protezione civile e volontari accompagnavano il folto gruppo in maglia verde lungo i viali del parco, l'obiettivo ribadito da Enzo Parini e condiviso dai dirigenti dell'Associazione e da tutti i partecipanti è rimasto chiaro: tenere vivo il nome di Alessandro attraverso gesti concreti di solidarietà, trasformando il ricordo in un impegno che continua a crescere anno dopo anno.