'A riveder le stelle', mostra fotografica omaggio alla visita di Carlo e Camilla

ROMA, 14 APR - 'A Riveder le Stelle... ': è la mostra fotografica inaugurata oggi a Villa Wolkonsky, residenza dell'Ambasciatore britannico in Italia, che ricorda, ad un anno di distanza, la visita di Stato in Italia di Re Carlo III e della Regina Camilla, uno degli eventi più significativi degli ultimi anni nelle relazioni tra il Regno Unito e l'Italia. Lo fa attraverso un percorso visivo che tocca alcuni dei momenti più emblematici di quell'evento che è stato il frutto di una "collaborazione ampia e proficua con l'Italia", sottolinea l'Incaricato d'Affari ad interim dell'Ambasciata britannica David Burton. "La decisione di ospitare questa iniziativa - spiega Burton - nasce da una nostra profonda convinzione: il successo della visita di Stato è stato reso possibile grazie a una collaborazione ampia e proficua con l'Italia, ma soprattutto grazie all'affetto dimostrato dalle istituzioni e dai tantissimi cittadini e cittadine che hanno partecipato e accolto i sovrani con straordinario calore". L'allestimento si compone di oltre trenta scatti fotografici esclusivi che raccontano un viaggio attraverso Roma e Ravenna compiuto tra il 7 e il 10 aprile 2025. Il titolo 'A Riveder le Stelle', è la citazione dantesca con cui Re Carlo III ha voluto concludere il suo storico discorso al Parlamento italiano, e costituisce il filo conduttore di un racconto per immagini che celebra, a distanza di un anno, un'occasione memorabile per le relazioni tra il Regno Unito e l'Italia, e i suoi tanti protagonisti. Le tappe della visita scatto dopo scatto, a documentare i momenti salienti come l'accoglienza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale; il ruolo dei presidenti delle Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, che hanno reso possibile lo storico discorso di Re Carlo davanti alle Camere riunite; l'incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Pamphili; la Tavola rotonda su Energia e Clima con il Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani; gli onori al Milite Ignoto alla presenza del Ministro Guido Crosetto; la visita al Parco Archeologico del Colosseo con il Ministro Alessandro Giuli; l'incontro della Regina Camilla con una scuola primaria romana insieme al Ministro Giuseppe Valditara; e il coinvolgimento dei sindaci di Roma e Ravenna, oltre a numerose altre istituzioni. Ci sono quindi il senso della più alta considerazione istituzionale riservata a Carlo e Camilla, ma è anche chiarissima l'accoglienza calorosa e partecipata da parte di tantissimi cittadini, che ha regalato ai reali numerosi momenti indimenticabili: dal bagno di folla al Colosseo, simbolo universale di Roma, all'incontro con gli studenti di una scuola primaria romana, all'affettuosa attesa riservata ai Sovrani dalla cittadinanza di Ravenna. Al corrente dell'iniziativa, re Carlo III si è detto lieto di apprendere di questa mostra fotografica e ha menzionato quanto Le Loro Maestà conservino ricordi tanto affettuosi e speciali della loro visita in Italia, insieme alla successiva visita in Vaticano. La mostra resterà fruibile agli ospiti degli eventi organizzati presso Villa Wolkonsky per il resto dell'anno, arricchendo il programma di attività che includerà, tra gli altri, il festeggiamento del Compleanno di re Carlo III nel mese di giugno e il XXXIV Convegno anglo-italiano di Pontignano in autunno.