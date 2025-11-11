Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

A processo la veggente di Trevignano, 'potrà fare chiarezza'

Sono un centinaio i seguaci della Madonna di Trevignano che si sono già assiepati alla collina di via Campo delle rose, luogo dove avverrebbero le presunte apparizioni della Madonna, 03 maggio 2023. Nel campo è ancor allestita la teca con la statua che piangerebbe sangue e la croce in legno. ANSA/ GIULIA MARRAZZO
Sono un centinaio i seguaci della Madonna di Trevignano che si sono già assiepati alla collina di via Campo delle rose, luogo dove avverrebbero le presunte apparizioni della Madonna, 03 maggio 2023. Nel campo è ancor allestita la teca con la statua che piangerebbe sangue e la croce in legno. ANSA/ GIULIA MARRAZZO
AA

ROMA, 11 NOV - Processo in arrivo per la veggente di Trevignano Romano. Gisella Cardia, per i falsi miracoli legati al culto della madonna nella località nei pressi del lago di Bracciano, vicino Roma. Insieme a lei è stato rinviato a giudizio anche suo marito Gianni Cardia. L'accusa per entrambi è concorso in truffa. Avrebbero messo in scena "apparizioni e trasudazioni della Beata Vergine" e prefigurato "futuri cataclismi e sciagure, come terremoti" per indurre i fedeli a donare soldi per il culto della Madonna di Trevignano. In tutto la somma di 365mila euro "che non risulta destinata alle opere benefiche previste nello statuto". La data dell'inizio del dibattimento c'è già: il 7 aprile 2026 al Tribunale di Civitavecchia. "La signora Gisella Cardia accoglie con serenità la notizia del rinvio a giudizio, consapevole che si tratta di un passaggio necessario per poter finalmente chiarire, nelle sedi opportune, ogni aspetto della vicenda che la riguarda", afferma all'ANSA Solange Marchignoli, legale della 'veggente' di Trevignano Romano. "Per quanto possa sembrare paradossale, la signora si dichiara anzi sollevata, poiché ritiene che questo momento rappresenti l'occasione per far emergere in modo trasparente la verità dei fatti e per mettere definitivamente fine a ogni forma di speculazione, fraintendimento e polemica che l'hanno, suo malgrado, coinvolta in questi mesi. Confida pienamente nel lavoro della magistratura e resta serena in segno della verità", afferma ancora Marchignoli.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario