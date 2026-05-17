A Pisa prova Onu per i team che fanno ricerca e soccorso urbano

PISA, 17 MAG - Dal 18 al 22 maggio a Pisa si terrà la Iec (Insarag External Classification) ossia la prova ufficiale delle Nazioni Unite che certifica i team internazionali Usar (Urban Search and Rescue) che sono quelli specializzati nella ricerca e nel soccorso in aree urbane con scenari di crollo (anche terremoti, teatri di guerra, fatti di terrorismo). Per la prima volta al mondo, spiegano i vigili del Fuoco, un Paese affronterà contemporaneamente due classificazioni Insarag (International Search and Rescue Advisory Group - Gruppo Internazionale specializzato nella ricerca e salvataggio). Nello specifico, Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco effettuerà simulazioni di soccorso senza sosta per un periodo compreso tra le 36 e 48 ore, per certificare un modulo 'Usar Light', per interventi rapidi, e un modulo 'Usar Medium', per operazioni continuative su strutture complesse, confermando il ruolo dei vigili del Fuoco tra le eccellenze mondiali del soccorso tecnico urgente. Determinanti, durante le attività preparatorie, le esercitazioni svolte presso la 46/a Brigata Aerea di Pisa, dove sono state testate le procedure di mobilitazione internazionale, imbarco e proiezione rapida dei team in scenari di crisi globale. La certificazione Insarag - già ottenuta per un team 'Heavy' (impiegabile su scenari di massima gravità) del Corpo Nazionale nel 2018 - è "il riconoscimento internazionale degli standard Onu per le operazioni di ricerca e soccorso sotto macerie, verificando capacità operative, organizzazione logistica, componente sanitaria e gestione delle emergenze complesse". Garantisce ai team classificati di operare in Paesi esteri per operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio di persone intrappolate sotto le macerie in seguito a terremoti, crolli, esplosioni o dissesti idrogeologici. Di recente i team Usar dei vigili del fuoco italiani sono stati impiegati all'estero per i terremoti in Albania nel 2019 e in Turchia nel 2023.