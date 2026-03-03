Giornale di Brescia
A Pesaro da aprile stop al fumo in spiaggia anche sotto l'ombrellone

PESARO, 03 MAR - Dal primo aprile Pesaro dice stop al fumo in spiaggia, anche sotto l'ombrellone. Lo ha deciso il Comune come annunciato l'assessora all'Ambiente Maria Rosa Conti. Ieri l'incontro con i bagnini per condividere le modifiche all'ordinanza in vigore dal 2019 a Pesaro, che prevedeva il divieto di fumo nei primi cinque metri dalla battigia e nelle acque fino a 200 metri dalla riva lungo le spiagge comunali. "Con la nuova ordinanza ampliamo il divieto all'arenile, rafforzando le politiche di tutela dell'ambiente - spiega l'assessora - estendiamo il divieto di fumo a tutta l'area della spiaggia, compresa la zona sotto gli ombrelloni, le passerelle e le spiagge libere. Resteranno escluse dal divieto le aree bar, mentre i concessionari balneari potranno individuare specifiche aree fumatori, opportunamente segnalate e attrezzate, così da coniugare il rispetto delle regole con una gestione ordinata e sostenibile degli spazi". Una scelta, aggiunge Conti, "per l'ambiente, di civiltà e di responsabilità, che nasce dall'esigenza di proteggere il nostro litorale". I mozziconi, ricorda il Comune, "rappresentano infatti uno dei rifiuti più diffusi sulle spiagge: ancora oggi, dopo le campagne di sensibilizzazione, sono migliaia le sigarette che vengono gettate": sono composti da filtri che possono impiegare fino a 10-15 anni per degradarsi, frammentandosi in microplastiche che contaminano sabbia e mare. "Oltre all'impatto ambientale, il fumo passivo costituisce un rischio per la salute, in particolare per bambini e persone fragili che frequentano l'arenile". L'estensione del divieto "si inserisce in un percorso più ampio di sostenibilità ambientale e valorizzazione del litorale cittadino, con l'obiettivo di garantire spiagge più pulite e accoglienti".

