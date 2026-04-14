A passo newyorkese, Mamdani valuta i marciapiedi per la camminata veloce

NEW YORK, 14 APR - New York è la città che non dorme mai e dove si corre sempre, anche quando si cammina. Il passo veloce da newyorkese potrebbe presto avere una corsia 'preferenziale' lungo i marciapiedi della Grande Mela. L'amministrazione di Zohran Mamdani sta infatti esplorando la possibilità di creare delle 'express walking lanes' in zone ad alto traffico pedonale come Midtown, dove anche il camminare a piedi 'intasa' la circolazione. L'idea è venuta dopo che l'assessorato ai trasporti ha annunciato un nuovo progetto per il ponte di Brooklyn al fine di separare in modo più razionale il traffico pedonale da quello ciclistico. "Se possiamo rendere più efficiente la circolazione sulle nostre strade - ha detto il sindaco di New York - dovremmo essere in grado di fare lo stesso con i nostri marciapiedi". In realtà, l'idea dei cosiddetti marciapiedi per la camminata a passo veloce era saltata fuori l'anno scorso come risposta ai milioni di turisti che ostacolano i newyorkesi con un 'passo troppo lento'. All'epoca, alcuni funzionari cittadini avevano annunciato la designazione di marciapiedi 'per soli locali' in alcune strade della città vietati ai turisti. Secondo quanto riferiscono diversi media Usa, a New York si cammina ad una velocità di circa 7 chilometri all'ora.