Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

A Parma 84enne travolto e ucciso da un' auto

AA

PARMA, 12 GEN - Un uomo di 84 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto nel tardo pomeriggio a Casale di Felino, in provincia di Parma. Nonostante l'intervento dei soccorritori del 118 e i tentativi di rianimazione durati diversi minuti, l'uomo non ce l'ha fatta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale dell'Unione Pedemontana per effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PARMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario