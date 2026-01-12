A Parma 84enne travolto e ucciso da un' auto

PARMA, 12 GEN - Un uomo di 84 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto nel tardo pomeriggio a Casale di Felino, in provincia di Parma. Nonostante l'intervento dei soccorritori del 118 e i tentativi di rianimazione durati diversi minuti, l'uomo non ce l'ha fatta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale dell'Unione Pedemontana per effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente.