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A Padova un evento di nove giorni sulla crisi climatica

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PADOVA, 08 APR - Dall'11 al 19 aprile Padova ospita la prima edizione della Padova Climate Action Week, promossa dalla società di consulenza Aequilibria col patrocinio del Comune e dell'Università di Padova: oltre 60 appuntamenti tra conferenze, workshop, iniziative artistiche e momenti di partecipazione civica. È il primo festival italiano sul clima costruito interamente dal basso, sul modello della London Climate Action Week. Il programma si articola in quattro filoni — città e adattamento, energia e decarbonizzazione dell'industria, mobilità sostenibile e trasporti, ruolo della società civile — e coinvolge università, istituzioni, imprese e associazioni. "La Padova Climate Action Week dà valore alle molte iniziative positive che caratterizzano vari contesti sociali ed economici — commenta Daniele Pernigotti, ceo di Aequilibria e promotore dell'iniziativa —. È un'iniziativa costruita dal basso per dare spazio a chi sta lavorando, spesso senza visibilità, in modo concreto per contrastare la crisi climatica". Ad aprire la settimana, l'11 aprile all'Aula Magna del Palazzo del Bo, è il dialogo tra i climatologi Filippo Giorgi e Carlo Buontempo, direttore del Copernicus Climate Change Service.

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