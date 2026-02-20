Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

A Osaka donatore anonimo regala 21 kg d'oro per la rete idrica

AA

TOKYO, 20 FEB - Un donatore anonimo ha consegnato al governo municipale di Osaka, in Giappone, 21 chilogrammi di lingotti d'oro per un valore di 566 milioni di yen, pari a circa 3,10 milioni di euro, da destinare al rinnovamento della rete idrica cittadina. A rivelarlo il sindaco Hideyuki Yokoyama durante una conferenza stampa, aggiungendo che lo stesso soggetto aveva già donato 500.000 yen in contanti per le opere idriche un mese prima. "È una cifra assolutamente sbalorditiva", ha dichiarato Yokoyama, ammettendo di essere "rimasto senza parole e scioccato" dalla generosità del gesto. La somma, definita "senza precedenti" dall'ufficio acquedotti per una donazione finalizzata al sistema idrico, è stata versata lo scorso novembre. A Osaka, una metropoli di 2,8 milioni di abitanti, gran parte della rete idrica risale al dopoguerra, riportano i media locali, periodo di rapida crescita economica del Paese. Secondo i dati dell'ufficio acquedotti, nell'arco dello scorso anno si sono registrati 92 casi di perdite idriche sotto il manto stradale, e i lavori di sostituzione delle tubature hanno subito rallentamenti a causa del superamento dei costi preventivati rispetto al budget iniziale. La donazione in oro, convertibile in liquidità, offre dunque una risorsa straordinaria per accelerare gli interventi di manutenzione straordinaria. La questione delle condutture idriche e fognarie rappresenta un'emergenza strutturale per molte municipalità giapponesi. Lo scorso anno, nella prefettura di Saitama, a nord di Tokyo, un camion e il conducente furono inghiottiti da una voragine causata dal collasso di una fognatura sotto un incrocio, e furono necessari tre mesi, durante complesse operazioni di ricerca e di messa in sicurezza del terreno, prima del recupero dell'uomo, privo di vita.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TOKYO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario