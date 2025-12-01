A novembre maggiore avanzata russa in un anno in Ucraina

(ANSA-AFP) - KIEV, 01 DIC - La Russia ha compiuto a novembre la più grande avanzata in Ucraina in un anno. Secondo l'analisi dell'Afp dei dati forniti dall'Istituto americano per lo studio della guerra (ISW), che collabora con il Critical Threats Project (CTP), nel mese di novembre l'esercito russo ha compiuto la più grande avanzata sul fronte ucraino da un anno a questa parte. In un mese, la Russia ha conquistato 701 km² agli ucraini, la seconda avanzata più importante dopo quella del novembre 2024 (725 km²), esclusi i primi mesi di guerra nella primavera del 2022, quando la linea del fronte era molto mobile. (ANSA-AFP).