A Norcia riapre il palazzo comunale dopo il sisma del 2016

NORCIA (PERUGIA), 13 APR - Norcia riabbraccia il suo palazzo comunale. Domenica 19 aprile, a poco meno di dieci anni dal sisma del 2016, la comunità nursina tornerà ad abitare la sua storica casa. Una casa completamente ristrutturata, sicura, isolata dal punto di vista sismico grazie alle più avveniristiche soluzioni tecnologiche, adottate per la salvaguardia di uno dei simboli storici e architettonici maggiormente carichi di significato per la città e la sua popolazione. "Il palazzo comunale - dichiara un emozionato Giuliano Boccanera, sindaco della città - è il simbolo della nostra identità, della nostra memoria, della nostra testardaggine che ci ha fatto restare qui al nostro posto, a casa nostra. Ed è anche il simbolo della nostra forza d'animo, la capacità di resistere alle avversità aggrappati come siamo alla nostra identità, alle nostre radici. Vogliamo rendere questo palazzo non soltanto, di nuovo, il cuore amministrativo di Norcia, ma anche punto di riferimento sociale e culturale". La riapertura del palazzo verrà salutata domenica mattina dall'Inno di Mameli eseguito dalla banda Città di Norcia, prima dei saluti istituzionali previsti per le 12.00. "Come amministrazione e a titolo personale - aggiunge Boccanera - desidero ringraziare la ditta esecutrice dei lavori per la cura e la dedizione che ha usato per restituire a Norcia uno dei suoi luoghi più simbolici e importanti. L'edificio in cui ci troviamo oggi è un esempio di avanguardia sotto il profilo antisismico, ricostruito con tecnologie di ultimissima generazione in quanto a sicurezza, tra cui gli isolatori sismici, che permettono al palazzo di resistere meglio a eventuali scosse, garantendo totale sicurezza, continuità dei servizi e, di conseguenza, tutela della cittadinanza". "Tutti noi - conclude il sindaco - ricordiamo fin troppo bene il dolore e la paura che abbiamo provato e vissuto nel 2016: nel futuro non ci troveremo mai più nelle condizioni di dover abbandonare i nostri luoghi-simbolo né di interrompere, sia pur momentaneamente, i servizi necessari ai nostri concittadini".