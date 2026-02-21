A Nola lutto cittadino nel giorno dei funerali di Domenico

NAPOLI, 21 FEB - Nel giorno dei funerali di Domenico (la data non è stata ancora fissata) a Nola sarà lutto cittadino. Ad annunciarlo è il sindaco Andrea Ruggiero che nella mattinata di oggi si è recato all'ospedale Monaldi di Napoli. "Come comunità cittadina - spiega Ruggiero - saremo vicini alla famiglia del bimbo, lo saremo anche quando saranno calati i riflettori". Nei prossimi giorni il primo cittadino ed il parroco andranno di persona a casa di Domenico per esprimere il cordoglio della città e della comunità parrocchiale. Intanto anche a Nola nei pressi dell'abitazione del piccolo c'è stato un mesto pellegrinaggio: tantissime persone hanno deposto dei fiori, accesi dei ceri ed è comparso anche uno striscione con la scritta: "Domenico perdonaci".