A New York apre il primo casinò con tavoli da gioco e slot machine

NEW YORK, 22 APR - Dopo anni di battaglie per le licenze, a New York arriva il primo casinò con tavoli da gioco e slot machine. Si tratta di un'espansione dell'unico del Resorts World, nel Queens, che aveva solo video poker e tavoli da gioco elettronici. Dal 28 aprile, invece, ne avrà 240 tavoli reali per blackjack, roulette e baccarat, e oltre 2500 slot machine, che a pieno regine diventeranno rispettivamente 800 e 6000. Alla cerimonia di taglio del nastro parteciperà il rapper Nas, che lancerà anche il primo dado. Il casinò ha anche il pieno appoggio della governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, secondo la quale porterà miliardi di dollari in introiti fiscali. Dopo Resorts World, saranno aperti altri due casinò con licenza commerciale completa, Bally's nel Bronx e Hard Rock Metropolitan Park a Citi Field in Queens. Entrambi saranno operativi dal 2030 e saranno in strutture completamente nuove.