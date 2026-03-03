A Napoli vasta operazione anticamorra

NAPOLI, 03 MAR - Dall'alba a Napoli, la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri sono impegnati in una vasta operazione anticamorra nei quartieri cittadini Vasto-Arenaccia, Borgo S. Antonio Abate, Poggioreale, Forcella, Duchesca, Maddalena e Sanità nei confronti di numerosi esponenti dei clan Contini, Mazzarella e Sequino- Savarese. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, terrà, presso gli uffici della Procura, alle ore 11.