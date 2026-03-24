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A Napoli fiori per le donne ucraine investite e uccise, 'ora giustizia'

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NAPOLI, 24 MAR - Fiori sull'asfalto ed un appello: 'Vogliamo giustizia e rispetto per le vite umane'. Si è svolto stamattina il sit-in organizzato dalla comunità ucraina, con il supporto di Europa Verde, per protestare contro le continue tragedie sulle strade, in seguito alla morte delle donne ucraine Zhanna e Oksana, investite e uccise domenica sera al Corso Garibaldi, a Napoli, da un pirata della strada, un 34enne alla guida sotto l'effetto dell'alcol, poi arrestato dalla Polizia Locale. Grande la partecipazione cittadina, tra commozione e rabbia. "Vogliamo giustizia e rispetto per le vite umane" e "Non chiamatele fatalità, sono scelte criminali": questi i cori sollevati durante la manifestazione. Sul luogo dell'incidente, dove hanno perso la vita le due donne, sono stati deposti fiori e una fotografia commemorativa. Hanno partecipato il deputato Francesco Emilio Borrelli, i consiglieri municipali Gianpiero Perrella (IV Municipalità) e Lorenzo Pascucci (I Municipalità), Rosario Pugliese, membro del consiglio regionale di Europa Verde e l'attivista Roberto Russo. "Ci vogliono rispetto, educazione e responsabilità - ha detto Borrelli - Troppo spesso sono gli stessi genitori a insegnare ai giovani a correre come pazzi in strada e le auto diventano così vere e proprie armi. Stanotte un'altra persona è morta a causa di un incidente stradale: l'architetto e scrittore Italo Ferraro. C'è una strage in corso e va fermata".

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