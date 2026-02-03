A Napoli da oggi un ponte pedonale unisce il tribunale alla procura

NAPOLI, 03 FEB - È stata installata a Napoli la struttura sopraelevata che sorreggerà il passaggio pedonale tra il Nuovo Palazzo di Giustizia e gli uffici della Procura. La posa della struttura, interamente in ferro, ha comportato la chiusura al traffico di via Grimaldi che sarà inaccessibile fino alla fine di marzo. Il passaggio consentirà ai magistrati e al personale amministrativo di raggiungere rapidamente gli uffici di entrambe le strutture. Il progetto risale al periodo in cui a capo dell' ufficio inquirente partenopeo c'era l'attuale procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo.