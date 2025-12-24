A Mosca esplode auto nella via dove è morto il generale, 2 agenti feriti

ROMA, 24 DIC - Nella notte un'auto è esplosa a Mosca nella stessa strada in cui il generale dell'esercito russo Fanil Sarvarov è stato fatto saltare in aria qualche giorno fa. Due agenti della polizia stradale sono rimasti feriti. E' quanto scrive Rbc Ukraine citando fonti russe sui social media. Il Comitato Investigativo Russo ha dichiarato che i due agenti della polizia stradale sono stati ricoverati in ospedale. I media affermano che, secondo una versione, una o più persone sconosciute avrebbero lanciato un ordigno esplosivo nell'auto. Un'altra versione suggerisce che l'ordigno sia stato posizionato vicino al veicolo e sia detonato quando gli agenti sono saliti a bordo. I media russi, riferisce sempre la testata ucraina, riferirebbero anche che gli agenti della polizia stradale sarebbero morti. Tuttavia, questa informazione non è stata ancora confermata ufficialmente. Le esplosioni sarebbero avvenute intorno all'1 di notte ora di Kiev, poiché è a quell'ora che la notizia dell'esplosione dell'auto a Mosca ha iniziato a circolare sui social network. A quanto riferito si sarebbero sentite almeno due esplosioni, L'incidente è avvenuto in via Yaseneva, vicino a una stazione di polizia. Diverse fonti sui social media sottolineano che si tratta quasi dello stesso luogo in cui l'auto del generale Sarvarov è stata fatta saltare in aria il 22 dicembre. Numerose squadre di soccorso e di servizio sono giunte sul posto. I resoconti sui social media indicano che almeno due persone sono rimaste ferite, una delle quali alle gambe. "Inizialmente, una persona sconosciuta ha lanciato un ordigno esplosivo attraverso il finestrino dell'auto. Testimoni hanno riferito di aver visto due persone fuggire", si legge in un post, sempre secondo Rbc Ukraine.