A Minneapolis 16 arresti, 'hanno aggredito gli agenti'

WASHINGTON, 28 GEN - La procuratrice generale Usa, Pam Bondi, ha annunciato che gli agenti federali hanno identificato e arrestato 16 persone a Minneapolis, accusate di aver aggredito agenti delle forze dell'ordine federali durante le proteste. "L'ho già detto e lo ripeterò: niente fermerà il presidente Trump e il Dipartimento di Giustizia nell'applicazione della legge", ha scritto, avvisando che sono previsti ulteriori arresti.