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A Milano un uomo di 75 anni investito e ucciso da un tir

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MILANO, 17 MAR - Un uomo è morto dopo essere stato investito da un tir nel primo pomeriggio a Milano. L'incidente è avvenuto intorno alle 14, in piazza Ovidio, all'incrocio con via Mecenate nella zona Est della città. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo di 75 anni stava attraversando. Sul posto sono arrivati, sanitari con automedica e ambulanza, che hanno solo potuto constatare il decesso, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre il corpo. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale di Milano intervenuta sul posto, l'autocarro lungo 18 metri, proveniente da via Mecenate e giunto all'intersezione con via Salomone, ha investito il pedone che stava verosimilmente attraversando la carreggiata a circa sette metri dalle strisce pedonali. La vittima non è ancora stata identificata.

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