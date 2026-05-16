A Milano travolta coppia di anziani, lui deceduto in ospedale

MILANO, 16 MAG - E' morto all'ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni, dove era stato portato in condizioni disperate, l'uomo di 76 anni, investito questo pomeriggio intorno alle 15 mentre con la moglie attraversava la strada in viale Pirelli, nella zona Nord di Milano. La moglie è invece stata portata in gravissime condizioni al Niguarda dove è stata portata in sala operatoria. Il grave incidente stradale è accaduto nel pomeriggio, poco prima delle 15, in viale Pirelli, nella zona Bicocca di Milano, dove marito e moglie sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano la strada, presumibilmente sulle strisce pedonali. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, l'auto, guidata da un uomo italiano del 1966, proveniva da via Chiese e viaggiava in direzione del centro città quando, all'altezza dell'incrocio con via Vizzola, ha travolto i due pedoni che stavano attraversando la carreggiata da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia del veicolo. Le condizioni della coppia sono apparse subito molto gravi. L'automobilista è risultato negativo all'etilometro e al drug test. Sotto choc, è stato accompagnato in codice verde all'ospedale Civile di Sesto San Giovanni.