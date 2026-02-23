Giornale di Brescia
A Milano tra i nuovi Giusti Calamandrei e attiviste israeliane e palestinesi

MILANO, 23 FEB - L'11 marzo cade la Giornata dei Giusti e Milano onorerà al giardino a loro dedicato, al Monte Stella, coloro che lottano o hanno lottato contro i totalitarismi e per la libertà. Tra di loro ci sarà Piero Calamandrei, padre costituente e difensore della Costituzione, Martin Luther King, simbolo mondiale della nonviolenza, Vivian Silver, attivista israeliana per la pace, uccisa il 7 ottobre 2023, Reem Al-Hajajreh, attivista palestinese e fondatrice di Women of the Sun, Aleksandra 'Sasha' Skochilenko, artista russa arrestata per la protesta contro la guerra in Ucraina e liberata nel 2024. Il tema di questa edizione sarà 'I Giusti per la democrazia. Dialogo e nonviolenza per costruire la pace'. La scelta dei Giusti e del tema è stata deliberata dall'Assemblea dell'Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano, composta da Fondazione Gariwo, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Comune di Milano. Proprio la Fondazione Gariwo in commissione al Comune di Milano ha presentato la 'Carta della democrazia', un documento che sottolinea, spiega il Comune in una nota, come il contrasto ai discorsi d'odio e alle derive autoritarie sia anzitutto una sfida culturale.

MILANO

