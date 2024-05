A Milano nuova ordinanza antimovida, stop al vetro dal 3 maggio

MILANO, 01 MAG - A Milano nuova ordinanza firmata dal sindaco, Giuseppe Sala, per contrastare la movida selvaggia con lo stop al vetro in 12 zone della città. Il provvedimento sarà in vigore dalla mezzanotte del 3 maggio e fino all'1 giugno e vieta, dalle ore 22 alle 05 "a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici - come si legge nell'ordinanza -, commercio in forma ambulante e street food vendere o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina". Il provvedimento consente la vendita in contenitori di carta o di plastica di bevande alcoliche e non alcoliche previa spillatura o mescita. Ed è consentito l'uso del vetro per la somministrazione di bevande esclusivamente all'interno dei locali o nei dehors con servizio al tavolo. Le zone interessate da questo provvedimento sono appunto 12, si va dall'Arco della Pace, alla zona della Darsena, Navigli, Ticinese, Gae Aulenti, Garibaldi e Brera, Bicocca, le 5 Vie, Politecnico, via Sarpi e via Melzo. Il 18 maggio scatterá poi l'ordinanza anti movida selvaggia che sta preparando il Comune che durerà fino a novembre, che regolamenterà l'asporto e i dehors.