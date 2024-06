MILANO, 05 GIU - Una grande bandiera della Palestina è stata appesa sulla facciata principale del Duomo di Milano, proprio tra le due guglie principali. Lo rende noto il consigliere comunale dei Verdi Carlo Monguzzi che ha spiegato come, in piazza, la bandiera é comparsa "tra gli applausi della gente". Al momento non sono noti gli autori del gesto.