A Milano incontro di un'ora e mezza tra Occhiuto e Marina Berlusconi

AA

MILANO, 22 GEN - È durato circa un'ora e mezza l'incontro tra il governatore della Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, e Marina Berlusconi, che si è tenuto nella residenza milanese della presidente Finivest e del Gruppo Mondadori. "Come al solito è stato un incontro interessante e costruttivo - ha dichiarato all'ANSA Occhiuto al termine dell'incontro -. Abbiamo parlato di tante cose". Solo ieri il governatore ha partecipato a Milano alla presentazione del libro di Claudio Cerasa a Milano e, parlando con i giornalisti a margine dell'evento, ha chiarito di non volere dividere Forza Italia ma di voler lavorare con Antonio Tajani "per portarla al 20%". Il vicesegretario del partito ha però rimarcato che Forza Italia deve essere più "innovativa" e che il centrodestra va rafforzato proprio dal partito fondato da Silvio Berlusconi.

Argomenti
MILANO

