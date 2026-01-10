Giornale di Brescia
A Milano in mille al corteo per chiedere la liberazione di Hannoun

MILANO, 10 GEN - E' partito a Milano da via Giacosa, nella zona est della città, il corteo costituito da un migliaio di persone, organizzato per protestare contro gli arresti dei componenti della associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese, l'Abspp, perché sospettati dalla magistratura genovese di finanziare Hamas. I manifestanti si sono soffermati e hanno lungamente applaudito davanti alla sede di via Venini, ora sotto sequestro, della Cupola d'oro, associazione coinvolta nell'inchiesta. "Mohammad, Raed, Yaser, Khalil e gli altri, Anan, Ali, Mansour e tutti i palestinesi 'colpevoli' di solidarietà liberi subito!" hanno scandito i manifestanti, denunciando che è arrivata la conferma del trasferimento in carceri di massima sicurezza di Mohammad Hannoun a Terni, Raed e Yaser a Ferrara e Albustanji in Calabria senza la possibilità di visite famigliari: 'Dovunque voi siate - hanno detto i manifestanti - siamo e saremo al vostro fianco senza arretrare nella solidarietà". La manifestazione è promossa dall'Associazione palestinesi in Italia, da Csa Vittoria, Cub, Usb, SI Cobas. Udap - Unione democratica arabo palestinese, Giovani palestinesi, Comunità palestinese di Lombardia. Cs Cantiere, Cambiare Rotta e altre realtà del mondo dell'antagonismo.

MILANO

