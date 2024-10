A Milano il nuovo Comando dell'Aeronautica Militare

MILANO, 01 OTT - Taglio del nastro a Milano per il nuovo Comando dell'Aeronautica Militare. Ad assumere il comando della nuova struttura organizzativa, con sede in Piazza Novelli, denominata Comando della Squadra Aerea e della 1ª Regione Aerea, è il generale di Squadra Aerea Alberto Biavati. "Arriveranno qui duecento persone, molti di queste con le famiglie - ha spiegato Biavati -, abbiamo fatto un piano di ristrutturazione degli alloggi e continuiamo a ristrutturarne e a costruirne di nuovi". Nella nuova sede ci saranno due funzioni della Forza Armata: quella di generazione, approntamento e impiego dello strumento aerospaziale, che il Comando della Squadra Aerea esercita attraverso Comandi intermedi e Reparti operativi dislocati su tutto il territorio nazionale, e quelle di presidio e supporto tecnico, logistico e ammnistrativo nell'area territoriale di competenza, sino ad oggi svolte dal Comando della 1ª Regione Aerea. "È uno dei cuori pulsanti dell'aeronautica, ed è il cuore più importante in quanto rappresenta l'operatività della Forza armata - ha commentato il generale di Squadra Aerea Luca Goretti Capo di Stato Maggiore Aeronautica Militare, al taglio del nastro -. Questo fondando consente a chi fa l'attività operativa di essere vicino a delle realtà industriali e universitarie di alto livello". Un concetto rimarcato dal sindaco Giuseppe Sala: "è un onore per Milano perché l'Aeronautica ha una tradizione lunga e guarda molto avanti, vive di tecnologia ed essere vicini a università e centri di ricerca credo sia importante". "Oggi qualunque impresa qualunque attività non può fare a meno della innovazione tecnologica: l'Aeronautica in questo è sempre stata in prima fila", ha concluso l'assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa.