A Milano il Leadership Forum 2024 per il cambiamento globale

ROMA, 07 OTT - Il 16 e 17 ottobre al teatro degli Arcimboldi di Milano si svolgerà il Leadership forum 2024: organizzato da Performance Strategies, ospiterà i più grandi business thinker del panorama globale, del mondo accademico e culturale, per offrire a oltre 1.700 partecipanti, tra top manager, ceo, imprenditori e decision maker, gli strumenti per guidare il cambiamento delle proprie imprese. Dodici relatori "in un evento unico per ispirare il cambiamento, trasformare le imprese e ripensare insieme il futuro del business", commenta Marcello Mancini, ceo di Performance Strategies. Mercoledì 16 saliranno sul palco Dan Ariely, uno dei maggiori esperti di economia comportamentale; Bill De Blasio, sindaco di New York per due mandati, che ha affrontato la sfida della crisi pandemica nella città più popolosa e complessa d'America; Roberto Bolle, primo a diventare al contempo étoile della Scala e principal dancer dell'American Ballet Theatre di New York; Avivah Wittenberg-Cox, esperta sui temi della gender & generational balance; Michele Wucker, analista politica ed esperta di finanza e risk management, che ha elaborato il concetto di Rinoceronte grigio e Boris Becker, il più giovane vincitore di Wimbledon. Giovedì 17 ottobre sul palco si alterneranno Jay Samit, pioniere della digital transformation che ha rivoluzionato aziende come Sony e Universal, collaborando con Bill Gates, Steve Jobs e Richard Branson; Diego Della Valle, protagonista mondiale nel settore luxury, Marco Tronchetti Pérovera, alla guida di Pirelli dal 1992 (oggi ne è vicepresidente esecutivo); Amy C. Edmondson, al primo posto della Thinkers50; Erin Meyer, autrice de La Mappa delle culture e studiosa delle differenze aziendali e Ginni Rometty, ceo e presidente di Ibm fino al 2020, una delle business executive più influenti al mondo.