A Milano il centrodestra si spacca sul Remigration Summit

MILANO, 17 APR - Dopo giorni di polemiche politiche è stato approvato ieri in Consiglio comunale l'ordine del giorno promosso dalla presidente dell'aula ed esponente Pd, Elena Buscemi, che esprimere la contrarietà del Comune all'evento promosso dai Patrioti e dalla Lega domani in piazza Duomo. Il documento è stato approvato con 23 voti favorevoli, 5 contrari e 3 astenuti. Contraria la Lega e la consigliera di Noi Moderati Mariangela Padalino, si è invece astenuta Forza Italia con il capogruppo Luca Bernardo e la consigliera Deborah Giovanati, che aveva espresso perplessità sui contenuti della manifestazione, mentre FdI è uscita dall'aula al momento del voto. L'ordine del giorno impegna sindaco e giunta a "ribadire la ferma condanna dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei contenuti della manifestazione 'Remigration Summit', dichiarandoli incompatibili con l'identità civile e democratica di Milano", si legge. Inoltre a "ribadire l'impegno costante del Comune di Milano nel contrastare ogni forma di propaganda razzista e xenofoba, e contestualmente a negare, così come è già accaduto, l'utilizzo di spazi comunali, patrocini o agevolazioni di qualsiasi tipo a organizzazioni che si facciano promotrici di messaggi discriminatori o che non dichiarino esplicitamente il rispetto dei valori antifascisti e costituzionali". "Sono soddisfatta per aver svegliato la politica dal torpore che aleggiava su questo raduno estremista e aver portato il tema al dibattito pubblico - ha commentato la presidente dell'aula Buscemi -. Il mio ordine del giorno ha costretto il centrodestra a mostrare in modo così evidente, la profonda frattura che lo divide. Forza Italia si è dissociata ufficialmente dalla manifestazione e Fratelli d'Italia si è chiusa in un timido silenzio ed è uscita dall'aula. Altro punto, la manifestazione di Salvini sulla remigrazione adesso tentano di farla passare per un evento su bollette, accise e motorette". L'aula non ha invece approvato perché è caduto il numero legale la mozione della consigliera di FI Deborah Giovanati che chiede una seduta di Consiglio comunale straordinaria di confronto, dibattito e approfondimento sul tema dell'immigrazione, dell'integrazione e delle politiche europee in materia di rimpatri e asilo.