A Milano è ripresa la circolazione dei tram nella zona del deragliamento

MILANO, 28 FEB - È tornata regolare la circolazione dei tram nel tratto tra piazza della Repubblica e viale Vittorio Veneto, a Milano, dopo il deragliamento del convoglio della linea 9 avvenuto ieri attorno alle 16 all'angolo con via Lazzaretto. Il mezzo è stato rimosso circa alle 4 di stamani, grazie all'intervento congiunto di vigili del fuoco, polizia locale e tecnici Atm. L'area dell'impatto resta transennata e presidiata dalla Polizia Locale. L'incidente ha causato due morti, entrambi passeggeri, e una cinquantina di feriti.