Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

A Milano è ripresa la circolazione dei tram nella zona del deragliamento

AA

MILANO, 28 FEB - È tornata regolare la circolazione dei tram nel tratto tra piazza della Repubblica e viale Vittorio Veneto, a Milano, dopo il deragliamento del convoglio della linea 9 avvenuto ieri attorno alle 16 all'angolo con via Lazzaretto. Il mezzo è stato rimosso circa alle 4 di stamani, grazie all'intervento congiunto di vigili del fuoco, polizia locale e tecnici Atm. L'area dell'impatto resta transennata e presidiata dalla Polizia Locale. L'incidente ha causato due morti, entrambi passeggeri, e una cinquantina di feriti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario