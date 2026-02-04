A Milano-Cortina Hannah Imordi rappresenta l'Unicef come tedofora

ROMA, 04 FEB - L'attivista per i diritti umani Hannah Imordi parteciperà come tedofora della Pace in rappresentanza dell'Unicef alla 59° tappa della Fiamma Olimpica dei giochi invernali di Milano Cortina 2026 nel tratto Lissone-Monza. Partita da sola dalla Nigeria a 15 anni, Hannah - ricorda Unicef - è arrivata in Italia a 17 anni con soltanto il quaderno delle sue poesie e il ricordo dei tanti che si è lasciata dietro. Grazie anche al sostegno dell'Unicef, Hannah studia all'università ed è un'attivista per i diritti umani. "La Olimpiadi rappresentano un'importante occasione per riaffermare l'importanza dei diritti dei bambini e di valori universali quali rispetto, inclusione e solidarietà, che sono alla base dell'impegno quotidiano dell'Unicef. - afferma il presidente dell'Unicef Italia Nicola Graziano -.Lo scorso maggio 2025 abbiamo siglato un Protocollo d'Intesa con la Fondazione Milano-Cortina per promuovere proprio questi valori. La nostra partecipazione al viaggio della Fiamma Olimpica vuole ricordare i diritti negati a tanti bambini e nel mondo nel mondo, come il diritto allo sport, al gioco e alla partecipazione, fondamentali nella loro crescita e sviluppo". Per il coordinatore Unicef della risposta a favore di minorenni migranti e rifugiati in Italia Nicola dell'Arciprete, 'il percorso di Hannah dimostra che investire sui diritti e sulla partecipazione dei giovani non è solo una questione di principio, ma una scelta che rafforza l'intera comunità". "Portare la fiaccola significa molto non solo per la mia storia personale, ma anche per tutte le giovani donne le cui voci spesso non vengono ascoltate. È per me un promemoria del fatto che la resilienza, quando viene condivisa, può illuminare il cammino per gli altri", ha sottolineato Hannah Imordi. L'Unicef Italia ha partecipato alla 18° tappa del viaggio della Fiamma Olimpica, in Campania, con il presidente Graziano tedoforo a Portici (Napoli).