A Milano centrosinistra, Cgil e Anpi festeggiano il No in piazza Duomo

MILANO, 23 MAR - A Milano i partiti del centrosinistra, Cgil e Anpi festeggiano la vittoria del no al referendum in piazza del Duomo sulle note di 'C'è chi dice no' di Vasco Rossi, oltre che di Bella Ciao. La città si è espressa nettamente a favore del no in controtendenza con il resto della Lombardia dove ha prevalso il sì. In piazza, oltre alla Cgil, ci sono esponenti di Pd, Avs, M5S, Rifondazione comunista. "Milano, ancora una volta, dimostra di avere a cuore i valori della Costituzione, con un risultato straordinario non solo in città ma anche in città metropolitana - dice la segretaria del Pd Lombardia Silvia Roggiani -. Hanno mobilitato le tante bugie che la destra ha raccontato in questi mesi". Per il segretario milanese del Pd Alessandro Capelli, è "bello il risultato che si registra nella città metropolitana di Milano e nel Comune di Milano. Il No vince con largo margine e manda un ennesimo messaggio alle destre". In piazza anche la Cgil con il segretario milanese Luca Stanzione secondo cui "è stato determinante il voto dei giovani, c'è un Paese che reagisce quando si mette mano alla Costituzione, ma credo che tutti con questo voto abbiamo voluto dire che quella Costituzione va realizzata e che c'è un paese che non condivide la rotta che ha preso questo governo". A Milano in piazza Duomo per festeggiare la vittoria del No c'è anche l'ex magistrato Armando Spataro secondo cui il risultato del referendum è stato un "risveglio dell'impegno della società civile" per una riforma che "tendeva a spaccare la Costituzione". Per Primo Minelli, presidente di Anpi Milano, infine "ci aspetta un grande 25 aprile dopo questo risultato. Questo è un Paese che difende la Costituzione".