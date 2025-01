A Milano Centrale ritardi fino a 2 ore, 4 treni cancellati

MILANO, 11 GEN - Sono tredici i treni AV in coda, sui 15 in ritardo, e 4 quelli cancellati, annunciati alle 9 sul tabellone delle partenze in stazione Centrale, a Milano, nodo ferroviario interessato da una sospensione della circolazione per verifiche tecniche alla linea elettrica. I ritardi vanno da 10 a 120 minuti.