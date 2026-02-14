A Milano Centrale ritardi fino a 140 minuti e treni soppressi

MILANO, 14 FEB - Forti disagi anche alla Stazione di Milano Centrale con ritardi e cancellamenti di treni in seguito a nuovi sabotaggi sulla linea dell'alta velocità. Il treno che doveva arrivare da Roma Termini alle 13.35 ha al momento un ritardo di 140 minuti, quello da Salerno previsto alle 13.50 ha 130 minuti, l'Italo che doveva arrivare da Roma Termini è stato soppresso così come quello che doveva arrivare da Torino Porta Nuova alle 14:50. Se si guarda alle partenze la situazione non è migliore con attese per i passeggeri che arrivano fino a 130 minuti e anche qui diversi treni sono stati cancellati.