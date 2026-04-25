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A Milano al via corteo del 25 aprile tra contestazioni dei Pro Palestina

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MILANO, 25 APR - A Milano il corteo nazionale del 25 aprile è partito tra i fischi e le proteste dei militanti pro Palestina allo spezzone della Brigata ebraica. La manifestazione nazionale ha preso il via tra i fischi e le urla "vergogna, vergogna" insieme a "Palestina libera" dei pro Pal che, mentre la testa del corteo si è avviata verso piazza Duomo, bloccano la via a Brigata ebraica e chi sta dietro di loro. "Uno ci ha detto, siete solo saponette mancate", ha detto l'esponente del Pd Emanuele Fiano parlando delle contestazioni ricevute allo spezzone dove si trova anche Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre, protetto da un ampio schieramento di forze dell'ordine

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