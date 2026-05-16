A migliaia a Londra per le manifestazioni di estrema destra e Propal, 31 arresti

ROMA, 16 MAG - Decine di migliaia di persone hanno preso parte alle due manifestazioni organizzate a Londra: quella di estrema destra per iniziativa dell'attivista Tommy Robinson e quella contro dei Propal, che insieme alla finale di FA Cup hanno richiesto un dispiegamento senza precedenti delle forze dell'ordine nella capitale britannica. Lo riferiscono i media locali. In un aggiornamento nel tardo pomeriggio, la polizia ha affermato che i due eventi "si sono svolti in gran parte senza incidenti significativi", anche se gli agenti hanno effettuato 31 arresti. Le forze dell'ordine hanno schierato 4.000 poliziotti, insieme a droni ed elicotteri, per gestire la marcia 'Unite the Kingdom' di Robinson e la manifestazione rivale per la commemorazione del Giorno della Nakba che ricorda lo sfollamento dei palestinesi del 1948 durante la creazione di Israele.