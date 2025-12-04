A Medicina promossi al primo esame solo tra il 10 e il 15%

ROMA, 04 DIC - E' tra il 10 e il 15% la percentuale dei promossi nelle tre materie al primo appello degli esami di Medicina. E' quanto emerge sulla base dei dati di alcuni atenei. Il quadro appare omogeneo, non ci sono grandi differenze territoriali sui voti. Gli esami per la seconda prova, fissata per il 10 dicembre, sono già pronti, secondo notizie in possesso all'ANSA, e questo escluderebbe la possibilità di una seconda prova più semplice. Se da un lato i numeri sgonfiano il grande effetto copiatura di cui si è parlato nei giorni scorsi, c'è il rischio - sarebbe la prima volta - che il numero di studenti ammessi a Medicina sia inferiore ai posti disponibili: per poter proseguire negli studi infatti bisogna aver superato tutti e tre gli esami richiesti Chimica, Biologia e Fisica, apparsa particolarmente difficile.