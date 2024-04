A Mazara del Vallo la festa di fine Ramadan a scuola

MAZARA DEL VALLO, 12 APR - Le porte della scuola, stavolta, si sono aperte per accogliere i bambini musulmani e le loro mamme e insieme festeggiare la 'Eid al-Fitr' che segna la fine del digiuno di ramadan. A Mazara del Vallo, nel Trapanese, la paura che il giorno di festa diventasse di vacanza per i 200 bambini tunisini che frequentano l'istituto 'Borsellino-Ajello', non c'è stata. La preside Eleonora Pipitone ha accolto l'invito dell'associazione 'Jasmin del Mediterraneo', punto di riferimento delle famiglie tunisine che vivono a Mazara del Vallo, e ha così aperto i cortili della scuola per la festa tipica dei musulmani. "Come potevamo dire di no - spiega la Pipitone - il nostro istituto è frequentato da mille bambini di cui 200 sono stranieri e ogni giorno si svolgono attività didattiche che nella libertà fanno vivere loro la propria religione". Mazara del Vallo, del resto, è conosciuta come città dell'integrazione e della convivenza. Il flusso migratorio dalla Tunisia è iniziato negli anni '80 e non si è più fermato: "Siamo già alla terza generazione - dice il sindaco Salvatore Quinci - qui si sono stabilizzate famiglie intere che si sono integrate nel tessuto sociale nostro, lavorando sui pescherecci".